مدير "المرصد السوري": قبل قليل كان هناك مزيد من التقدم لقوات النظام تمثل بالسيطرة على 4 قُرى تقع في ريف حلب الغربي

مدير "المرصد السوري": قبل قليل كان هناك مزيد من التقدم لقوات النظام تمثل بالسيطرة على 4 قُرى تقع في ريف حلب الغربي، أمس شاهدنا كيف تمكنت قوات النظام من السيطرة بشكل متسارع خلال ساعات على مناطق عجزت "قوات النظام" و "حزب الله اللبناني" من السيطرة عليها في السنوات السابقة، دون قتال سيطروا على (32) قرية وبلدة في ريف حلب الشمالي الغربي خلال ساعات، أي أن النظام سيطر على 115 منطقة في حلب منذ بدء العملية العسكرية، الأمر واضح هناك تنسيق "روسي – تركي" أتاح لقوات النظام التقدم، هناك 30 نقطة تركية على الأقل موجودة داخل الأراضي السورية بينها 12 متفق عليها بين "بوتين – أردوغان"، النقاط الجديدة كلها محدثة، شاهدنا كيف تقدمت القوات التركية إلى دارة عزة، إلى أين وصلت "قوات النظام"؟ إلى أطراف دارة عزة.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, February 17, 2020