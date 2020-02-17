بعد الرفض التركي المتكرر.. القوات الروسية تسيّر مع نظيرتها التركية دورية مشتركة جديدة بريفي أبو رأسين ورأس العين

17 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات التركية ونظيرتها الروسية لدورية مشتركة في ريفي رأس العين وأبو رأسين، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا وجابت قرى بدليك وملك وظهر العرب وعباس وابراهيمي وفقيرة وحليوة وعراد الواقعة بريف أبو رأسين الشمالي ورأس العين الشرقي، قبل أن تعود إلى شيريك، فيما رافقت الدورية المشتركة مروحية روسية حلقت على علوٍ منخفض، وتعد هذه الدورية هي الأولى منذ بدء التوتر الروسي – التركي، حيث كان المرصد السوري أشار في السادس من الشهر الجاري، إلى أن القوات التركية رفضت مجدداً الخروج بدورية مشتركة مع نظيرتها الروسية في منطقة شمال شرق سورية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن دورية روسية وصلت صباح الخميس إلى معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية، وانتظرت خروج القوات التركية من أجل تسيير دورية مشتركة، إلا أن الأخيرة أبلغت الروس عبر أحد الضباط بأنهم لن يخرجوا في دورية، لتسير القوات الروسية دورية بمفردها في قرى ريف الدرباسية، وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام قليلة، إذ كانت القوات التركية امتنعت عن تسيير دورية مشتركة في ريف عين العربي (كوباني).

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