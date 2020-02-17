أجهزة النظام الأمنية تعثر على مقبرة جماعية لمدنيين وعناصر من قوات النظام جنوب شرق دوما بالغوطة الشرقية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن عناصر من “قوات النظام” عثروا على “مقبرة جماعية لمدنيين وعسكريين” قتلوا على يد فصائل المعارضة في منطقة “مزارع العب” جنوب شرق مدينة دوما في الغوطة الشرقية، ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري” فإن المقبرة تحوي جثامين مدنيين وعسكريين بينهم امرأة جميعهم مكبلي الأيدي أعدمهم “جيش الإسلام” خلال فترة سيطرته على مدينة دوما خلال السنوات السابقة، من بينهم مدنيين من سكان منطقة عدرا الذين اختطفهم مقاتلوا “جيش الإسلام” في أوائل العام 2014، بالإضافة لأشخاص مجهولي الهوية تم العثور على جثثهم ضمن المقبرة التي تحوي رفاة نحو 65 شخص بحسب مصادر “المرصد السوري” ، وجدير بالذكر أن أجهزة النظام الأمنية، عثرت على المقبرة بناءً على معلومات حصلت عليها أثناء التحقيقات التي جرت مع عناصر من الفصائل المعارضة، الذين أجروا تسوية أمنية.