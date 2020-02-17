مقتل وجرح عناصر من “الحرس الجمهوري” جراء انفجار استهدفهم في الغوطة الشرقية

17 فبراير,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن انفجار وقع يوم أمس على أطراف مدينة سقبا ضمن القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة تابعة لعناصر من “الحرس الجمهوري” انفجرت أثناء قيام العناصر بتشغيلها قرب أحد المقرات العسكرية التابعة لهم على الطريق الواصل بين مدينة سقبا وبلدة حزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل عنصر من قوات النظام وجرح اثنين آخرين واحتراق السيارة بشكل كامل، عقب ذلك انتشرت قوات من “الأمن العسكري” في محيط مكان الانفجار وقامت بإغلاق بعض الطرق الفرعية ومداهمة بعض المنازل في محيط مكان الانفجار.

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