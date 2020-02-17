(32) بلدة وقرية تمت السيطرة عليها من قبل "قوات النظام" يوم أمس دون أي قتال على الاطلاق بعد صدور أوامر من قبل الجانب التركي

مدير "المرصد السوري": (32) بلدة وقرية تمت السيطرة عليها من قبل "قوات النظام" يوم أمس دون أي قتال على الاطلاق بعد صدور أوامر من قبل الجانب التركي للفصائل الموجودة في بلدات وُقرى كثيرة تقع في ريف حلب الشمالي الغربي وبذلك تكون "قوات النظام" سيطرت على كامل مدينة حلب وريفها سواء الغربي أو الشرقي أو الجنوبي، هناك تقدم أيضاً في مناطق أقصى الشمال الغربي لريف حلب، قوات النظام تعمل على فصل مناطق الاحتلال التركي في عفرين عن مناطق سيطرة المعارضة أو في محاولة للسيطرة على ريف حلب الغربي ليكون تواجد الأتراك والفصائل الجهادية والمقاتلة ومئات آلاف النازحين فقط في محافظة إدلب، لولا التفاهمات التركية – الروسية لما تمكنت قوات النظام من السيطرة على كل هذه المناطق يوم أمس، "جمعية الزهراء" منذُ أعوام طويلة وتحاول قوات النظام و"حزب الله اللبناني" التقدم على هذا الحي ولم تتمكن، بيانون في العام 2014 كان هناك عشرات القتلى والجرحى فيها من "حزب الله اللبناني" ولم يتمكن من التقدم والسيطرة

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, February 17, 2020