القوات التركية تجدد قصفها على مناطق نفوذ القوات الكردية بالريف الحلبي وتستهدف محيط مخيم لمهجري عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الصاروخي التركي على مناطق تسيطر عليها القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث سقطت عدة قذائف صاروخية عصر اليوم الاثنين على مناطق في محيط مخيم “العودة” الذي يضم مهجرين من عفرين في قرية زيارة التابعة لناحية شيراوا، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرى ناحية شرا ومناطق الشهباء وتل رفعت والشيخ هلال وشيخ عيسى ومرعناز ومنغ ومالكية وشوارغة وقلعة شوارغة وصوغانكة في ريف حلب الشمالي.