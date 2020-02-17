قوات النظام تواصل تقدماتها المتسارعة غرب وشمال غرب حلب.. ونقطة تركية جديدة باتت ضمن مناطق نفوذ قوات النظام

تواصل الطائرات الحربية التابعة للنظام والروس ضرباتها الجوية المكثفة على ريفي حلب وإدلب، حيث ارتفع تعداد الغارات التي شنتها تلك الطائرات خلال اليوم الاثنين إلى 76، مستهدفة خلالها مناطق في كفرنبل الرامي وبسنقول ومدينة أريحا وتقاد والأتارب وكفرعمة وجبل الشيخ بركات ومحيط دارة عزة وطريق دارة عزة – ترمانين وهو الرابط بين عفرين وإدلب، على صعيد متصل رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سيطرة قوات النظام على قرية قبتان الجبل وبالا ومواقع أخرى شمال غرب حلب، وبالتالي باتت النقطة التركية في منطقة الشيخ عقيل من ضمن مناطق نفوذ قوات النظام على غرار الكثير من النقاط التركية في حماة وحلب وإدلب.

وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 121 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والإيكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفر حلب والقناطر وخربة جزرايا وميزناز والراشدين الرابعة وحي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل وأربيخ وعرادة والشيخ علي وأرناز والمغير وريف المهندسين الأول وكفر جوم وزهرة المدائن والشاميكو وريف المهندسين الثاني ومنطقة دوار الصومعة وأورم الصغرى وأورم الكبرى وجمعية الرضوان والفوج 46 وكفرناها والبحوث العلمية وجمعية الكهرباء وعاجل وعويجل والمنصورة والراشدين الشمالية والسعدية ومدرسة الشرطة والشويحنة وتل الشويحنة وكفرداعل وحيان وبيانون وتل مصيبين وبابيص ومعارة الأرتيق وبشطرة وجمعية الهادي وحريتان وعندان وكفرحمرة وجمعية الكهرباء الثانية وجمعية آذار وتل النبي نعمان وجمعية الفنار وبشقاتين وبيت غازي والهوتة وقيلون وجمعية الاتحاد العربي وجمعية المحاربين ومجينة وجمعية الزهراء والليرمون وياقد العدس كفربسين والشيخ عقيل وحور والقاسمية وبسرطون وعينجارة والسلوم وقبتان الجبل وبالا)، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة