64 قضوا أمس بينهم 34 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و30 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 1 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الأحد إلى قافلة شهداء الثورة السورية

حيث استهدف قوة مداهمة من عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” منزل مواطن مسن في بلدة الحوايج بقذيفة صاروخية من نوع “آر بي جيه” بعد رفض المواطن الخروج من منزله، الأمر الذي أدى لمقتله على الفور

بينما قتل 34 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم 8 من جنسيات أجنبية من حزب الله والمليشيات الموالية لإيران جراء المعارك الدائرة بريف حلب

في حين قضى وقتل 29 مقاتل من المجموعات الجهاديين جراء القصف الجوي والاشتباكات مع قوات النظام بريفي حلب وإدلب