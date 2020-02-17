المرصد السوري لحقوق الانسان:القوات التركية والروسية تسير دوريات مشتركة شمالي سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، بأن القوات التركية والروسية سيرت دورية مشتركة في ريفي راس العين وأبو راسين في محافظة الحسكة شمالي سوريا.

ونقل المرصد عن مصادر قولها إن أربع عربات روسية وأربعا تركية انطلقت من معبر شيريك الحدودي مع تركيا، وجالت في ثماني قرى شمال أبو راسين وغرب راس العين، بينها ظهر العرب وإبراهيمي وحليوة وفقيرة.

وأوضح أن مروحية روسية رافقت الدورية المشتركة وحلقت على علو منخفض، مشيرا إلى أنها الدورية الأولى التي يشارك فيها الجانبان منذ بدء التوتر الروسي التركي على خلفية هجوم النظام السوري في الأيام الأخيرة.

المصدر:قناة الحرة