القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق في ريفي الرقة والحسكة 

17 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا، استهدف منازل المدنيين في قرية قزعلي، كما طال القصف منطقة “صوامع قزعلي” بريف الرقة الشمالي.
على صعيد متصل، استهدفت المدفعية التركية أيضا، قرى حرملة والأطراف الشمالية لبلدة أبو راسين بريف الحسكة.
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 16 فبراير/شباط، قصفا متقطعا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على منطقة أبو راسين وريف تل تمر بريف الحسكة.

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