المرصد السوري لحقوق الانسان: قصف سوري يستهدف نقطة تركية في حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ان قصـ.ـفا مدفـ.ـعيا مصدره قـ.ـوات النظام المتقدمة في ريف حلب الشمالي الغربي، استهـ.ـدف النقطة التركية المتمركزة في منطقة الشيخ عقيل، ما تسبب بوقـ.ـوع جـ.ـرحى من القـ.ـوات التركية بعضـ.ـهم بحـ.ـالة خطـ.ـيرة.

على صعـ.ـيد متصل، قصـ.ـفت الطـ.ـائرات الحـ.ـربية الروسية غـ.ـارات استـ.ـهدفت مدينة أريحا وطريق الـ “m4”. وبذلك يرتفع عدد الغـ.ـارات من الطـ.ـائرات الروسية إلى 97، استهـ.ـدفت خلالها أرياف حلب وإدلب.

كذلك ارتفع عدد غـ.ـارات طـ.ـائرات النظام الحـ.ـربية إلى 80، استهـ.ـدفت ريف حلب.

كانت قـ.ـوات النظام سيـ.ـطرت على 32 قرية وبلدة في ريف حلب ومحيطها كما حـ.ـاصرت نقطة المراقبة التركية في عندان خلال ساعات من اليوم.

وبذلك، تكون قـ.ـوات النـ.ـظام قد بسـ.ـطت سيطـ.ـرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفـ.ـائتة على 113 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي.

المصدر:sahafahn