 الجيش التركي ينشئ نقطة عسكرية بالقرب من طريق “M4”.. و36 نقطة تركية ضمن منطقة “خفض التصعيد”

17 فبراير,2020
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الجيش التركي يقول إنه بدأ أنشطة الاستطلاع في إدلب السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إنشاء القوات التركية نقطة عسكرية جديدة مساء اليوم في قرية “معترم” بالقرب من مدينة أريحا على طريق الـ”M4″ جنوب مدينة إدلب.
كما رصد “المرصد السوري” نقطتين جديدتين، صباح اليوم، الأولى في قرية البردقلي الواقعة بين بلدتي سرمدا والدانا شمال إدلب، بينما جرى إنشاء الثانية بالقرب من قرية نحليا شمال مدينة أريحا بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.
وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 36، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان و الزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار وإشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي :(عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم.

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