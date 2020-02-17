في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. الانفلات الأمني واستهداف عناصر “قسد” يتصاعد في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

أطلق مجهولان يستقلان دراجة نارية النار على عنصر بقوات سوريا الديمقراطية في قرية إبريهه بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة. ويذكر أنه يعمل في تجارة السلاح.

وتشهد المنطقة نشاطا متزايدا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”. ورصد “المرصد السوري”، اليوم، فرض “قوات سوريا الديمقراطية” طوقا أمنيا حول منطقة حوايج ذيبان وحظراً للتجوال في بلدة الشحيل، بعد عدة عمليات اغتيال طالت عناصرها بالمنطقة في وقت سابق. ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” استهدفت قوة مداهمة من عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” منزل مواطن مسن في بلدة الحوايج بقذيفة صاروخية من نوع “آر بي جي”، بعد رفض المواطن الخروج من منزله، ما أدى لمقتله على الفور وإصابة ابنته. وفككت قوات خاصة تابعة لقوى الأمن الداخلي حزام ناسف عند جسر البصيرة بريف ديرالزور الشرقي.