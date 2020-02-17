“شبيحة النظام” ينبشون القبور في حلب.. ويتوعدون الأحياء والأموات من المعارضين 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نبش “شبيحة النظام” في بلدة حيان المقابر وتحطيم المقابر وإهانة رفات شهداء الثورة السورية، انتقاما من معارضي النظام السوري وإهانة لذوي الشهداء الأحياء المهجرين، في ظل ادعاءات النظام السوري المتكررة بحماية المدنيين وفتح معابر إنسانية، إلا أن هذه الأعمال رسالة واضحة بعدم قبول معارضي النظام السوري في مناطقهم وملاحقتهم أحياء وأموات.

وحصل “المرصد السوري” على شريط مصور يظهر العشرات من هؤلاء الشبيحة يقومون بتكسير القبور ونبشها. كما حصل “المرصد السوري” على شريط مصور يظهر مجموعة من الشبيحة في أحياء حلب وهم يسبون المعارضين والمقدسات.

وحصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة من شريط مصور، في 9 فبراير/شباط، لانتهاكات “شبيحة” قوات النظام المتواصلة ضمن المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً في الريف الإدلبي، حيث يظهر الشريط عنصر من “جيش الوطن” وهو يخاطب رفات أحد الأشخاص بسخرية، بعد انتشال الرفات من القبر ثم يبدأ برفقة عنصرين آخرين بالضحك بطريقة مقززة، فيما كان “المرصد السوري” أشار أمس إلى نتائج تحطيم شبيحة قوات النظام القبور ونبش المقابر وإهانة رفات الشهداء المخالفين لهم، دون أدنى اعتبار للقواعد الإنسانية أو الاختلافات بينهم. وظهر عدد من الموالين للنظام في شريط مصور وهم يتفاخرون بتدنيس المقابر وتحطيم شواهد القبور.

وعلى مدار الأيام الماضية، تواصلت انتهاكات الموالين للنظام ضد المعارضين، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إحراق أحد الموالين للنظام منزل خاله في معرة النعمان بعد سيطرة قوات النظام عليها، بحجة أنه من المعارضين للنظام.