شهداء وجرحى في قصف بري وجوي روسي.. وأكثر من 150 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد” 

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن، جراء قصف مدفعي على مدينة الدانا المكتظة بالنازحين، كما أصيب آخرين بجروح متفاوتة نتيجة القصف. كذلك، استشهد طفل وامرأة، بقصف جوي روسي استهدف قرية الأبزمو في ريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، قصفت الطائرات الحربية الروسية مدينة دارة عزة ومحيطها في ريف حلب الغربي. وبذلك، يرتفع تعداد الغارات التي شنتها تلك الطائرات خلال اليوم إلى 110، استهدفت خلالها مناطق في كفرنبل الرامي وبسنقول ومدينة أريحا وتقاد والأتارب وكفرعمة وجبل الشيخ بركات ومحيط دارة عزة وطريق دارة عزة -ترمانين الرابط بين عفرين وإدلب، وأرحاب وكفرنوران.

كما قصفت طائرات النظام الحربية بأكثر من 46 غارة، ريف حلب الغربي والشمالي الغربي وإدلب الجنوبي.

كان “المرصد السوري” رصد استعادة الفصائل لقرية قبتان الجبل بعد معارك عنيفة مع قوات النظام.