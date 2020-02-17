الفصائل الموالية لتركيا تقصف قرى في مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على قرى تل مضيق وتل جيجان وحليصة وبينه، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 16 فبراير/شباط، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرى ناحية شرا ومناطق الشهباء وتل رفعت والشيخ هلال وشيخ عيسى ومرعناز ومنغ ومالكية وشوارغة وقلعة شوارغة وصوغانكة في ريف حلب الشمالي. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مناطق قرى مرعناز ومالكية وكفر أنطون وكفرنايا وشيخ هلال ومطحنة فيصل وشوارغة، الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.