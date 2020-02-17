الفصائل الموالية لتركيا تقصف قرى في مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب 

18 فبراير,2020
أقل من دقيقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان::
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على قرى تل مضيق وتل جيجان وحليصة وبينه، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 16 فبراير/شباط، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرى ناحية شرا ومناطق الشهباء وتل رفعت والشيخ هلال وشيخ عيسى ومرعناز ومنغ ومالكية وشوارغة وقلعة شوارغة وصوغانكة في ريف حلب الشمالي. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مناطق قرى مرعناز ومالكية وكفر أنطون وكفرنايا وشيخ هلال ومطحنة فيصل وشوارغة، الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 8 مدنيين بينهم 5 أطفال في غارات جوية روسية على إدلب
18 فبراير,2020

شهداء وجرحى في قصف بري وجوي روسي.. وأكثر من 150 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد” 

SYRIA-CONFLICT-IDLIB
17 فبراير,2020

“شبيحة النظام” ينبشون القبور في حلب.. ويتوعدون الأحياء والأموات من المعارضين 

17 فبراير,2020

مظاهرة مسائية في “إعزاز” تطالب باستعادة المناطق في ريفي حلب وإدلب 

17 فبراير,2020

في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. الانفلات الأمني واستهداف عناصر “قسد” يتصاعد في ريف دير الزور