مدير “المرصد السوري”: القوات التركية وفصائلها تقصفان المنطقة الواقعة بين تل رفعت وعفرين بشكل مكثف

18 فبراير,2020
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مدير “المرصد السوري”: القوات التركية وفصائلها تقصفان المنطقة الواقعة بين تل رفعت وعفرين بشكل مكثف طالت قرى تل جيجان حليصة وتل مضيق ومناطق أخرى التي تأوي أبناء عفرين المهجرين من ديارهم.. الفصائل الموالية لتركيا تريد أن تستفز القوات الكردية المتواجدة في تلك المنطقة عبر القصف بشكل يومي. قبل يومين كان هناك جرحى أما اليوم لم نوثق خسائر بشرية.
القصف عشوائي يستهدف مناطق مدنية ويهدف إلى استفزاز القوات الكردية.
في شرق الفرات هناك توتر بشكل كبير واستنفار لقوات “قسد” والمجلس السرياني.
قوات النظام تتقدم وتعزز تواجدها في ريف حلب الغربي.. ماجرى من سقوط المناطق تباعا كان نتيجة ترتيبات روسية -تركية ليس إلا.. أردوغان أعطى مهلة للنظام السوري بالتقدم والسيطرة على كامل حلب وطريق دمشق -حلب الدولي 

مدير "المرصد السوري": القوات التركية وفصائلها تقصفان المنطقة الواقعة بين تل رفعت وعفرين

مدير "المرصد السوري": القوات التركية وفصائلها تقصفان المنطقة الواقعة بين تل رفعت وعفرين بشكل مكثف طالت قرى تل جيجان حليصة وتل مضيق ومناطق أخرى التي تأوي أبناء عفرين المهجرين من ديارهم.. الفصائل الموالية لتركيا تريد أن تستفز القوات الكردية المتواجدة في تلك المنطقة عبر القصف بشكل يومي. قبل يومين كان هناك جرحى أما اليوم لم نوثق خسائر بشرية.القصف عشوائي يستهدف مناطق مدنية ويهدف إلى استفزاز القوات الكردية.في شرق الفرات هناك توتر بشكل كبير واستنفار لقوات "قسد" والمجلس السرياني.قوات النظام تتقدم وتعزز تواجدها في ريف حلب الغربي.. ماجرى من سقوط المناطق تباعا كان نتيجة ترتيبات روسية -تركية ليس إلا.. أردوغان أعطى مهلة للنظام السوري بالتقدم والسيطرة على كامل حلب وطريق دمشق -حلب الدولي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, February 17, 2020

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