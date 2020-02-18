القوات التركية تستقدم رتلاً عسكرياً جديداً إلى سوريا.. رافعة إلى 2225 تعداد الشاحنات والآليات الواصلة خلال 15 يوماً

لا تزال القوات التركية تستقدم التعزيزات العسكرية الضخمة إلى كل من حلب وإدلب، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل تركي جديد إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، ويتألف الرتل الذي دخل بعد منتصف الليل، من نحو 70 آلية من دبابات وراجمات صورايخ ومدرعات، فيما اتجه الرتل إلى عمق إدلب، وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن لأكثر من 2225 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7000 جندي تركي.