بعد تنفيذها لأكثر من 120 غارة يوم أمس.. الطائرات الروسية تواصل ضرباتها المكثفة على مناطق غرب حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الجوي المكثف على مناطق في محافظة حلب، حيث تشن الطائرات الحربية الروسية غارات على أطراف ومحيط مدينة الأتارب وأطراف ومحيط بلدة دارة عزة بالقطاع الغربي من الريف الحلبي، وشنت الطائرات الروسية غارات بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، على منطقة نحليا شمال أريحا بريف إدلب الجنوبي، في حين تعرضت أماكن في قميناس و سرمين كفريا ومعرة مصرين شمال شرق إدلب لقصف صاروخي من قبل قوات النظام.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تنفيذ الطائرات الروسية لأكثر من 120 ضربة جوية، استهدفت خلالها مناطق في كفرنبل الرامي وبسنقول ومدينة أريحا وتقاد والأتارب وكفرعمة وجبل الشيخ بركات ومحيط دارة عزة وطريق دارة عزة -ترمانين الرابط بين عفرين وإدلب، وأرحاب وكفرنوران.