بتهمة “التخابر مع النظام السوري”.. فصيل موالي لتركيا يعتقل رجلين اثنين في ناحية جنديرس بريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر من “فرقة الحمزة” أحد الفصائل الموالية لتركيا، عمدت إلى اعتقال رجلين اثنين في قرية بابليت التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين شمال غرب حلب، وذلك بتهمة “التخابر مع النظام السوري”، حيث جرى اقتيادهما لجهة مجهولة حتى اللحظة، فيما كان المرصد السوري رصد قبل أيام، إقدام مجموعة مسلحة تتبع لفصيل “جيش الشرقية” على اقتحام منزل مواطن نازح من إدلب وهو من مهجري “الغوطة الشرقية”، إذ جرى الاعتداء على المواطن بالضرب المبرح أمام أفراد عائلته بسبب رفضه الخروج من المنزل بحجة أن المنزل مستملك لصالح فصيل “جيش الشرقية”، علماً أن المواطن قام باستئجار المنزل من أصحابه المتواجدين في جنديرس، وقام قائد الفصيل بإرسال تهديدات للمواطن عبر عناصره بالقتل في حال عدم خروجه من المنزل على الفور، مما اضطر المواطن إلى مغادرة المنزل.