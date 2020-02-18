آليات عسكرية تركية جديدة دخلت اليوم إلى الأراضي السورية، ليرتفع إلى نحو 2225 تعداد الآليات التركية التي دخلت خلال الـ 15 يوم الفائتة

مدير "المرصد السوري": آليات عسكرية تركية جديدة دخلت اليوم إلى الأراضي السورية، ليرتفع إلى نحو 2225 تعداد الآليات التركية التي دخلت الأراضي السورية خلال الـ 15 يوم الفائتة، تضم نحو 7000 جندي تركي، هل هي لقتال "قوات النظام"؟ أم لإنهاء وجود "المجموعات الجهادية" وفق اتفاق "سوتشي" ما بين "بوتين – أردوغان" الذي تكفل بموجبه أردوغان بمحاربة "المجموعات الجهادية" المتواجدة في تلك المنطقة، سوف ننتظر الأيام الـ 10 القادمة ماذا سيكون عليه الحال بالنسبة للقوات التركية الذي دخلت بأعداد كبيرة إلى الأراضي السورية، بالتزامن مع وجود "قوات تركية" في منطقة دارة عزة كان هناك قصف جوي روسي على المنطقة ومحيطها ومحاولة من قبل قوات النظام التقدم والسيطرة على "جبل الشيخ بركات" الواقع جنوب غرب دارة عزة، في حال تمكنت قوات النظام من السيطرة على هذا الجبل تستطيع بذلك كشف عشرات المخيمات الواقعة بريف حلب الغربي وهنا ستكون كارثة إنسانية، الذين فروا من القوات الروسية وقوات النظام إلى الحدود مع لواء اسكندرون سيكونون تحت مرمى مدفعية النظام، الأرتال التركية التي تدخل الأراضي السورية تنتشر في ريف حلب الغربي وريف إدلب الغربي.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, February 18, 2020