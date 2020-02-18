بموافقة روسية.. قوات النظام تفتتح اتستراد دمشق – حلب الدولي أمام المدنيين.. وترقب لعودة مطار حلب الدولي إلى العمل بعد توقفه لأكثر من 8 سنوات

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام وبموافقة روسية عمدت إلى افتتاح اتستراد دمشق – حلب الدولي أمام المدنيين، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن الاتستراد شهد عبور لسيارات مدنية وباصات لنقل الركاب إلى حلب والساحل السوري على سبيل المثال، يأتي ذلك بعد أيام قليلة من سيطرة قوات النظام وبدعم روسي على كامل اتستراد دمشق – حلب الدولي المعروف بطريق الـ M5، على صعيد متصل يستعد “النظام السوري” إلى إعادة تفعيل مطار حلب الدولي حيث من المرجح أن يجري تسير أول رحلة جوية منه يوم غد الأربعاء، وذلك بعد أن تمكنت قوات النظام خلال اليومين الفائتين من تأمين كامل مدينة حلب ومحطيها، يذكر أن المطار متوقف عن العمل منذ أكثر من 8 أعوام.