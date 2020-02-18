قتيل وعدة جرحى في انفجار ضرب منطقة “باب مصلى” بالعاصمة دمشق

18 فبراير,2020
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سُمع دوي انفجار في حي” باب مصلى” بالعاصمة دمشق، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة لا يعلم إذا ما كانت مدنية أم عسكرية، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية، حيث قضى شخص على الأقل، وأصيب آخرين بجراح متفاوتة.

وكان “المرصد السوري” قد نشر في الـ 10 من الشهر الجاري، أنه سُمع دوي انفجار عنيف في حي المزة الواقع في الجهة الغربية للعاصمة دمشق، ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة يستقلها شخص مجهول الهوية قرب صالة الجلاء في الحي، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشخص واحتراق سيارته بشكل كامل، تزامن ذلك مع انتشار أمني كثيف لعناصر من استخبارات النظام في محيط المنطقة التي وقع فيها الإنفجار. وكان “المرصد السوري” قد نشر في 7 فبراير أن انفجار عنيف هز شارع خالد بن الوليد في “دمشق”، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة ملقاة أسفل سيارة في منطقة الفحامة، ما تسبب في إصابة شخص مجهول الهوية ولم يعرف ما إذا كان مدنيا أم عسكريا تابعا لقوات النظام، وفقا لمصادر موثوقة.

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