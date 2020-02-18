مدير “المرصد السوري”: شاهدنا توترا إعلاميا ما بين الاتراك والروس.. ولكن يبدو أن هذا التوتر من أجل تقدم النظام السوري وسيطرته على مزيد من المناطق على حساب المعارضة السورية

18 فبراير,2020
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مدير “المرصد السوري”: شاهدنا توترا إعلاميا ما بين الاتراك والروس.. ولكن يبدو أن هذا التوتر من أجل تقدم النظام السوري وسيطرته على مزيد من المناطق على حساب المعارضة السورية وآخرها السيطرة على عشرات القرى والبلدات خلال ساعات في ريف حلب الشمالي الغربي.. هذه القرى كانت عصية على قوات النظام والميليشيات.. قرية واحدة منها النظام حاول عشرات المرات السيطرة عليها ولم ينجح حينها.. وكل ما يجري في حلب وإدلب وتسيير الدوريات شمال شرق سوريا كان بتنسيق روسي-تركي.. سمعنا حديث “أردوغان” الإعلامي وشاهدنا دخول القوات التركية من أجل فرض  شيء جديد على هيئة تحرير الشام في المستقبل تزامنا مع استمرار دخول الأرتال التركية التي زادت عدد الآليات والمصفحات فيها إلى أكثر من 2315 رصدها المرصد السوري منذ 3 الشهر الجاري.. عدد النازحين منذ بداية ديسمبر الماضي وحتى اللحظة وصل إلى مليون ومئة ألف.. وعدد الشهداء المدنيين منذ 17 ديسمبر الفائت وصل إلى 402 مدنيا بينهم 112 من الأطفال.. لذلك نقول إن وضع النازحين وقوات النظام والطائرات الروسية تستهدفهم في ريفي إدلب وحلب.. الطائرات الروسية دمرت مشافٍ في ريف حلب الغربي في إطار السياسة المتبعة للضغط عليهم والعودة باتجاه مناطق النظام 

مدير "المرصد السوري": شاهدنا توترا إعلاميا ما بين الاتراك والروس

مدير "المرصد السوري": شاهدنا توترا إعلاميا ما بين الاتراك والروس.. ولكن يبدو أن هذا التوتر من أجل تقدم النظام السوري وسيطرته على مزيد من المناطق على حساب المعارضة السورية وآخرها السيطرة على عشرات القرى والبلدات خلال ساعات في ريف حلب الشمالي الغربي.. هذه القرى كانت عصية على قوات النظام والميليشيات.. قرية واحدة منها النظام حاول عشرات المرات السيطرة عليها ولم ينجح حينها.. وكل ما يجري في حلب وإدلب وتسيير الدوريات شمال شرق سوريا كان بتنسيق روسي-تركي.. سمعنا حديث "أردوغان" الإعلامي وشاهدنا دخول القوات التركية من أجل فرض شيء جديد على هيئة تحرير الشام في المستقبل تزامنا مع استمرار دخول الأرتال التركية التي زادت عدد الآليات والمصفحات فيها إلى أكثر من 2315 رصدها المرصد السوري منذ 3 الشهر الجاري.. عدد النازحين منذ بداية ديسمبر الماضي وحتى اللحظة وصل إلى مليون ومئة ألف.. وعدد الشهداء المدنيين منذ 17 ديسمبر الفائت وصل إلى 402 مدنيا بينهم 112 من الأطفال.. لذلك نقول إن وضع النازحين وقوات النظام والطائرات الروسية تستهدفهم في ريفي إدلب وحلب.. الطائرات الروسية دمرت مشافٍ في ريف حلب الغربي في إطار السياسة المتبعة للضغط عليهم والعودة باتجاه مناطق النظام

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, February 18, 2020

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