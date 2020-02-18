المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل شخص واصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة دمشق

المرصد السوري يقول ان السيارة المستهدفة لم يعلم بعد ان كانت مدنية أم عسكرية وادى الانفجار لخسائر بشرية

أفادت الوكالة السورية “سانا”بأن مدنيا قتل وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة الثلاثاء في سيارة بمنطقة وسط العاصمة السورية دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إنه “سمع دوي انفجار في حي باب مصلى بالعاصمة دمشق، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة لا يعلم إذا ما كانت مدنية أم عسكرية، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية، حيث قضى شخص على الأقل، وأصيب آخران بجراح متفاوتة”.

المصدر:قناة i24news