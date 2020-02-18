المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا “تستفز” الأكراد بقصف مستمر.. والهدف “لم يتضح بعد”

قصفت تركيا وفصائل سورية موالية لها مواقع انتشار القوات الكردية في الشمال السوري، فيما يبدو تمهيدا “لأمر ما”.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف المدفعي تجدد مساء الاثنين على قرى تل مضيق وتل جيجان وحليصة وبينه في شمالي محافظة حلب، تقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية.

ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية بحسب المرصد.

وكان الجيش التركي والفصائل الموالية لأنقرة قصفت، الأحد، قرى ناحية شرا ومناطق الشهباء وتل رفعت والشيخ هلال وشيخ عيسى ومرعناز ومنغ ومالكية وشوارغة وقلعة شوارغة وصوغانكة في ريف حلب الشمالي.

ويقول مدير المرصد إن أنقرة والفصائل الموالية لها تريد استفزاز الأكراد على ما يبدو، لكن لم يتضح الهدف من وراء هذا الأمر.

وأضاف أن فصائل سورية حاولت قبل أيام التقدم إلى المناطق الكردية، لكن محاولتها باءت بالفشل.

وأشار إلى أن القصف الذي يشن على المناطق الكردية عشوائي، ويستهدف النازحين من عفرين، الذين هجرتهم عملية تركية سابقة قبل عامين.