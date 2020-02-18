المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تواصل تقدمها رغم موجة نزوح غير مسبوقة في شمال شرق سوريا

18 فبراير,2020
أقل من دقيقة

تركز قوات النظام عملياتها حالياً في ريف حلب الغربي، الذي تستهدفه غارات عنيفة تشنها الطائرات الحربية الروسية، وفق ما أورد المرصد السوري.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن قوات النظام “تتقدم باتجاه جبل الشيخ بركات” الذي يطل على ما تبقى من مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل في غرب حلب، كما على مناطق واسعة قرب الحدود التركية في شمال إدلب تنتشر فيها مخيمات النازحين.

وتزامن هجوم قوات النظام خلال الأسبوعين الماضيين مع تصعيد بين أنقرة ودمشق تخللته مواجهات أوقعت قتلى بين الطرفين.

ووجهت أنقرة إنذارات عدة لدمشق، وهددت بضرب قواتها “في كل مكان” في حال كررت اعتداءاتها على القوات التركية المنتشرة في إدلب.

المصدر:AFP

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

18 فبراير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقاتلات روسية تنفذ 150 غارة على مناطق في حلب السورية

18 فبراير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تواصل تقدمها رغم موجة نزوح غير مسبوقة في شمال شرق سوريا

18 فبراير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تقصف مواقع انتشار القوات الكردية شمال سوريا

18 فبراير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقاتلات روسية تنفذ 150 غارة على مناطق في حلب السورية