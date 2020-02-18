المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تواصل تقدمها رغم موجة نزوح غير مسبوقة في شمال شرق سوريا

تركز قوات النظام عملياتها حالياً في ريف حلب الغربي، الذي تستهدفه غارات عنيفة تشنها الطائرات الحربية الروسية، وفق ما أورد المرصد السوري.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن قوات النظام “تتقدم باتجاه جبل الشيخ بركات” الذي يطل على ما تبقى من مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل في غرب حلب، كما على مناطق واسعة قرب الحدود التركية في شمال إدلب تنتشر فيها مخيمات النازحين.

وتزامن هجوم قوات النظام خلال الأسبوعين الماضيين مع تصعيد بين أنقرة ودمشق تخللته مواجهات أوقعت قتلى بين الطرفين.

ووجهت أنقرة إنذارات عدة لدمشق، وهددت بضرب قواتها “في كل مكان” في حال كررت اعتداءاتها على القوات التركية المنتشرة في إدلب.

المصدر:AFP