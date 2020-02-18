المرصد السوري لحقوق الانسان:تستعيد السيطرة على قرية بريف حلب الغربي

مع خسارتها لمناطق ريف حلب الغربي لصالح قوات النظام السوري، تلجأ الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام ، إلى أسلوب الكر والفر في معارك شمال غربي سوريا.

الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام ، استعادت السيطرة على قرية قبتان الجبل بريف حلب الغربي، إثر هجوم معاكس شنته على مواقع قوات النظام، وذلك بعد ساعات من سيطرة الأخيرة عليها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين، وسط قصف صاروخي ومدفعي متبادل، أسفرت عن سيطرة الفصائل على القرية.

يأتي هذا في وقت تواصل الطائرات الروسية وطائرات النظام، غاراتها على كل من كفرنبل الرامي، وأريحا والأتارب بريف إدلب، وكفرنوران وأرحاب وطريق دارة عزة – ترمانين بريف حلب.

المصدر:قناة اليوم