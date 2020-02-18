المرصد السوري لحقوق الانسان:نبش قبور في بلدة حيان شمال حلب

18 فبراير,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن من وصفهم بـ “شبيحة النظام” نبشوا في بلدة حيان المقابر وحطموها وأهانوها، انتقاما من معارضي الحكومة السورية.
وأشار المرصد إلى أنه حصل على شريط مصور يظهر العشرات من من وصفهم “بالشبيحة” يقومون بتكسير القبور ونبشها. إضافة لشريط مصور آخر يظهر مجموعة من “الشبيحة” في أحياء حلب وهم يسبون المعارضين والمقدسات. حسب وصف المرصد.
ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتداول فيها ناشطون فيديوهات تظهر قيام عناصر من القوات الحكومية السورية بنبش القبور وإخراج هياكل عظمية منها.

المصدر:اوغاريت بوست

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