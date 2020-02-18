المرصد السوري لحقوق الانسان:قتلى وجرحى بقصف على ريفي حلب وإدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل مدني، جراء قصف مدفعي على مدينة الدانا المكتظة بالنازحين في ريف إدلب، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة نتيجة القصف.

وذكر المرصد أن طفلاً وامرأة قتلا، بقصف جوي روسي استهدف قرية الأبزمو في ريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، قصفت الطائرات الحربية الروسية مدينة دارة عزة ومحيطها في ريف حلب الغربي. وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي شنتها تلك الطائرات خلال يوم أمس إلى 110، استهدفت خلالها مناطق في كفرنبل الرامي وبسنقول ومدينة أريحا وتقاد والأتارب وكفرعمة وجبل الشيخ بركات ومحيط دارة عزة وطريق دارة عزة -ترمانين الرابط بين عفرين وإدلب، وأرحاب وكفرنوران.

كما قصفت طائرات النظام الحربية بأكثر من 46 غارة، ريف حلب الغربي والشمالي الغربي وإدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد استعادة فصائل مسلحة لقرية قبتان الجبل بعد معارك عنيفة مع قوات النظام.

المصدر:اخبار الان