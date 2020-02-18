المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يبسط سيطرته على غالبية محافظة حلب

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن النظام «سيطر على كامل القرى والبلدات المحيطة بمدينة حلب للمرة الأولى منذ عام 2012، ليتمكن بذلك من تأمين المدينة بالكامل وحمايتها من قذائف الفصائل»، وأكد المرصد أن النظام يسعى للسيطرة على مناطق واسعة، عبر التقدم من الشيخ عقيل والوصول إلى جبل الشيخ بركات. وقالت وسائل إعلام سورية إن الطيران الحربى الروسى شن ضربات جوية كثيفة على حلب، وإن القصف شمل مدن عندان التي سيطرت عليها القوات السورية، وقالت مصادر من المعارضة المسلحة إن مقاتليها انسحبوا من منطقتى عندان وحريتان، وقال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، رامى عبدالرحمن، إن القوات السورية نجحت خلال يوم واحد في استعادة منطقة ظلت على مدى 8 أعوام غير قادرة على استعادة قرية واحدة فيها، وأضاف أن القوات تتقدم بسرعة كبيرة في المنطقة، وأن الفصائل انسحبت من معظم مناطق حلب، وقال إن القوات السورية سيطرت على 13 مدينة وقرية بالمنطقة، ويأتى تقدم القوات السورية بعد أن نجحت في طرد مسلحى المعارضة من طريق (إم-5) الدولى الرئيسى، الذي يربط حلب بدمشق، مما أعاد فتح أسرع طريق بين أكبر مدينتين سوريتين للمرة الأولى منذ سنوات في إنجاز استراتيجى.

المصدر:المصري اليوم