الانفلات الأمني يتواصل في مناطق “قسد”.. مسلحون مجهولون يستهدفون سيارة عسكرية لـ”قسد” في ريف دير الزور

استهدف مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة، سيارة لقوات سوريا الديمقراطية في أطراف بلدة الشحيل بريف دير الزور، دون وقوع إصابات. وعقب ذلك، داهم عناصر من قوات سوريا الديمقراطية منزلا في بلدة الشحيل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، عملية اغتيال ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية والفصائل التابعة لها، حيث أقدم مجهولون على اغتيال قيادي في “جيش الثوار” المنضوي في صفوف “قسد”، بإطلاق النار عليه عقب ملاحقته على طريق صرين – منبج شمال شرق حلب. كما تسبب إطلاق النار بإصابة قيادي آخر بجراح.