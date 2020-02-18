تزامنا مع قصف تركي على ريف عين عيسى.. القوات الروسية تقصف مواقع الفصائل الموالية في الريف ذاته

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا براجمات الصواريخ مصدره القوات الروسية استهدف مواقع الفصائل الموالية لتركيا الموجودة في أبو خرزة وصوامع شركراك شمال عين عيسى.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرية المشيرفة التابعة لبلدة عين عيسى شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 17 فبراير/شباط، قصفا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا، استهدف منازل المدنيين في قرية قزعلي، كما طال القصف منطقة “صوامع قزعلي” بريف الرقة الشمالي.

على صعيد متصل، استهدفت المدفعية التركية أيضا، قرى حرملة والأطراف الشمالية لبلدة أبو راسين بريف الحسكة.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 16 فبراير/شباط، قصفا متقطعا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على منطقة أبو راسين وريف تل تمر بريف الحسكة.