جرحى في استمرار القصف على  البلدات الحدودية.. وأكثر من 130 ضربة جوية تستهدف ريفي إدلب وحلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القصف من الطائرات الحربية الروسية، إذ نفذت غارات عدة، مساء اليوم، على محيط بلدة ترمانين الحدودية مع لواء إسكندرون، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة. كما لا تزال البلدات الحدودية تتعرض لقصف بصواريخ شديدة الانفجار إضافة للقصف المدفعي المتواصل، فيما قصفت قوات النظام بلدتي سرمين وقميناس شرق مدينة إدلب، كما طال القصف قرى في جبل الزاوية بريف إدلب وجبل شحشبو وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، وثق “المرصد السوري” استشهاد مواطن نازح إلى دارة عزة، كما استشهد أحد النازحين جراء قصف جوي روسي على أطراف معارة النعسان بريف إدلب.

على صعيد متصل، ارتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية التي استهدفت كل من ترمانين ومدينة أريحا ومحمبل بريف إدلب بالإضافة لمحيط وأطراف كل من دارة عزة والأتارب بريف حلب إلى 120.

كما نفذت الطائرات الحربية التابعة 12 غارة استهدفت المناطق بالقرب من طريق “M4”.