تركيا: إن لم يتغير موقف الناتو فإن إدلب ستذهب

18 فبراير,2020
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اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن موقف حلف شمال الأطلسي وحلفاء تركيا تجاه إدلب غير كاف، وغير مقبول.

وأضاف قالن عقب محادثات تركية روسية في موسكو حول تطورات الوضع في إدلب، أن “اكتفاء الناتو وحلفائنا بالثناء على موقفنا وتشجيعنا، هو أمر لا يكفي وغير مقبول، وإذا استمر الأمر كذلك فإن إدلب ستذهب غدا”.

وكانت تركيا طالبت أكثر من مرة الناتو، بتقديم دعم جاد وملموس لوقف هجمات الجيش السوري على إدلب شمال غربي سوريا.

ودعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأسبوع الماضي دول الناتو، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هجمات الجيش السوري في إدلب، والوقوف بالتالي أمام موجة نزوح جديدة قد تشكل خطرا على أوروبا.

وأعلنت الرئاسة التركية اليوم، أن مباحثات موسكو بشأن إدلب مع الروس لم تخرج بأي نتائج مرضية، مؤكدة أن المحادثات بين الجانبين ستتواصل.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الطرفين أكدا “التزامهما بالاتفاقات الموقعة القاضية باتخاذ الإجراءات الرامية لتخفيف الحالة الإنسانية في إدلب في ظل مواصلة مكافحة الإرهاب”.

 

المصدر: RT

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