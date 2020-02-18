الفصائل الموالية لتركيا تهاجم مواقع “قسد” في ريف تل تمر.. وطائرات مجهولة تحلق بالأجواء

19 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في ريف تل تمر، إثر هجوم الأولى على مواقع الأخيرة في أم الكيف وتل طويلة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف يطال المنطقة، فيما حلقت طائرات يعتقد أنها أمريكية في أجواء المنطقة. على صعيد متصل، شهدت محاور وقرى الصيادة وأم عدسة والعريمة والعوسجلي على شمال غرب مدينة منبج، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا، فيما قصفت قوات النظام المتواجدة في القرى السابقة مكان تواجد الفصائل الموالية لتركيا قرية الشويحة.

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