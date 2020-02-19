الاشتباكات العنيفة تتواصل في ريف تل تمر والقوات التركية تواصل قصف المنطقة

19 فبراير,2020
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تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة، على محوري أم الكيف وتل الطويلة بريف تل تمر، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، وذلك في إطار الهجوم العنيف من قبل الإخير على مواقع الأول، وسط إسناد ناري مكثف ومستمر من قبل المدفعية التركية، ومعلومات عن سقوط مزيد من الخسائر البشرية بين الطرفين.

وكان المرصد السوري رصد خلال الساعات الفائتة، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في ريف تل تمر، إثر هجوم الأولى على مواقع الأخيرة في أم الكيف وتل طويلة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف يطال المنطقة، فيما حلقت طائرات يعتقد أنها أمريكية في أجواء المنطقة. على صعيد متصل، شهدت محاور وقرى الصيادة وأم عدسة والعريمة والعوسجلي على شمال غرب مدينة منبج، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا، فيما قصفت قوات النظام المتواجدة في القرى السابقة مكان تواجد الفصائل الموالية لتركيا قرية الشويحة.

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