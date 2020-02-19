القوات التركية تستهدف قوات النظام بريف حلب الغربي.. والطائرات الروسية تواصل قصفها المكثف على المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية صباح اليوم، على مناطق سيطرة قوات النظام بمحاور غرب مدينة حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، في حين واصلت الطائرات الحربية الروسية غاراتها المكثفة على محيط الأتارب وأطراف دارة عزة وأماكن أخرى بريف حلب الغربي، كما تواصل قوات النظام قصفها الصاروخي العنيف على المناطق أنفة الذكر.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لأكثر من 120 ضربة جوية، استهدفت خلالها كل من ترمانين ومدينة أريحا ومحمبل بريف إدلب بالإضافة لمحيط وأطراف كل من دارة عزة والأتارب بريف حلب، كما نفذت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري يوم أمس، ما لا يقل عن 12 غارة استهدفت خلالها مناطق بالقرب من طريق “M4”.