القوات التركية تنشىء نقطة عسكرية جديدة على اتستراد حلب – اللاذقية

19 فبراير,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها بالقرب من بسنقول جنوب غرب إدلب، وتقع النقطة الجديدة على اتستراد حلب – اللاذقية، المعروف بطريق “M4”

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 37، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان و الزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار وإشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي :(عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول.

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