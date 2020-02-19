الإمارات: أحداث إدلب تظهر غياب الدور العربي في المشهد السوري

19 فبراير,2020
أقل من دقيقة

حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، من خطورة التصعيد العسكري في إدلب، مشيرا إلى أنه يعكس غياب الدور العربي في المشهد السوري.

وذكر قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” اليوم الأربعاء: “المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي، صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن العالم العربي مشاع أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجي”.

وجاءت هذه الأقوال على خلفية التصعيد العسكري الذي شهدته إدلب مؤخرا بين قوات الحكومة السورية المدعومة من قبل روسيا من جانب والجيش التركي من جانب آخر، وذلك بالتزامن مع استمرار تواجد القوات الأمريكية في مناطق أخرى من البلاد.

المصدر: روسيا اليوم

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

18 فبراير,2020

تركيا: إن لم يتغير موقف الناتو فإن إدلب ستذهب

18 فبراير,2020

الرئاسة التركية: مباحثاتنا مع موسكو حول إدلب لم تخرج بنتائج ترضينا

18 فبراير,2020

الأمم المتحدة: الضربات الجوية تستهدف مستشفيات ومخيمات في شمال غرب سوريا

18 فبراير,2020

الرئاسة التركية: إرسال قوات إلى إدلب سيستمر وهجمات الأسد ستلقى ردا بالمثل