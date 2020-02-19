الطائرات الروسية تواصل ضرباتها الجوية المكثفة على ريفي حلب وإدلب.. والفصائل تستهدف بلدة سراقب بالقذائف الصاروخية

جددت الطائرات الحربية الروسية غاراتها المكثفة على مناطق في الريفين الإدلبي والحلبي، حيث استهدفت كل من محيط الأتارب وكفرنوران وأطراف دارة عزة ومحيط بالا وأطراف السحارة وتقاد بريف حلب الغربي، ومنطف ودير سنبل وأطراف معارة النعسان والركايا بريف إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، على صعيد متصل قصفت الفصائل مناطق في بلدة سراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف إدلب الشرقي، في حين تواصل قوات النظام قصفها المكثف على أماكن في المناطق أنفة الذكر في كل من ريفي حلب وإدلب.

وكان المرصد السوري رصد قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية صباح اليوم، على مناطق سيطرة قوات النظام بمحاور غرب مدينة حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، في حين واصلت الطائرات الحربية الروسية غاراتها المكثفة على محيط الأتارب وأطراف دارة عزة وأماكن أخرى بريف حلب الغربي، كما تواصل قوات النظام قصفها الصاروخي العنيف على المناطق أنفة الذكر.