قوات النظام تلغي “تسويات” 300 شاب من أبناء “وادي بردى”وسط مخاوف من اعتقالهم

19 فبراير,2020
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محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” بأن أجهزة النظام الأمنية عمدت إلى إلغاء “التسوية” لأكثر من 300 شاب من أبناء “وادي بردى” في ريف العاصمة دمشق، وذلك بعد مضي نحو ثلاثة أعوام على خضوعهم لعمليات “المصالحة والتسوية” بعد رفضهم التهجير نحو الشمال السوري، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فأن استخبارات النظام أرسلت قوائم تضم الأسماء المرفوضة تسوياتهم إلى “لجان المصالحة” في المنطقة وتوزيعها على الشبان ومطالبتهم بالذهاب للأفرع الأمنية خلال مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوع تحت وطأة التهديد بالملاحقة الأمنية والاعتقال.

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