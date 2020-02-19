القوات التركية تستقدم رتلاً عسكرياً جديداً إلى سوريا.. رافعة إلى أكثر من 2450 تعداد الشاحنات والآليات الواصلة خلال 16 يوماً

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استقدام القوات التركية لرتل عسكري جديد نحو الأراضي السورية، حيث دخل الرتل بعد ظهر اليوم الأربعاء عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، ويضم أكثر من 140 آلية عسكرية من ناقلات جند ومدرعات ودبابات وآليات ثقيلة، على صعيد متصل علم المرصد السوري أن القوات التركية استقدمت تعزيزات عسكرية من جنود وآليات عسكرية إلى مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 2455 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7200 جندي تركي.