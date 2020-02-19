انفجار يستهدف صهريج نفط لشركة “القاطرجي” في ريف الحسكة.. وآخر يستهدف سيارة عسكرية لقسد شرق دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار عبوة ناسفة بصهريج لنقل النفط، وذلك بالقرب من بلدة مركدة جنوب محافظة الحسكة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن ملكية الصهريج تعود لشركة “القاطرجي” التابعة لأحد أبرز “رجال الأعمال” الموالي للنظام السوري، في حين انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، اقتصرت الأضرار مادية فقط.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية والفصائل التابعة لها، حيث أقدم مجهولون على اغتيال قيادي في “جيش الثوار” المنضوي في صفوف قسد، وذلك عبر إطلاق النار عليه عقب ملاحقته على طريق صرين – منبج شمال شرق حلب، كما تسبب إطلاق النار بإصابة قيادي آخر بجراح.