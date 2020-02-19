بعد 3 أيام من الانفجار الذي استهدف تل أبيض.. تفجير جديد يستهدف مدينة رأس العين بريف الحسكة

19 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجاراً عنيفاً ضرب مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الحسكة، ناجم عن دراجة نارية مفخخة انفجرت بعد عصر اليوم الأربعاء، دون معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية.

وكان المرصد السوري رصد في 16 من الشهر الجاري انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم امرأة على الأقل وجرح 8 آخرين.

ورصد “المرصد السوري” في 13 فبراير/شباط، انفجار سيارة مفخخة في المنطقة الصناعية في بلدة سلوك بريف تل أبيض شمال الرقة، الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 30 يناير/كانون الثاني الفائت، انفجار لغم أرضي خلال قيام “القوات التركية” بعملية نهب الحبوب لنقلها إلى الأراضي التركية من صوامع مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل سائقين اثنين أتراك وإصابة 5 آخرين جراح بعضهم خطيرة.

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