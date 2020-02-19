القوات التركية تنشئ نقطة عسكرية في منطقة استراتيجية تشرف على جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تمركزا جديدا للقوات التركية داخل محافظة إدلب، إذ تحرك رتل آليات مؤلف من 40 مصفحة عسكرية وشاحنات محملة بالأسلحة الثقيلة وتمركز في أعلى قمة “النبي أيوب” الاستراتيجية التي تشرف على مناطق جبل الزاوية وسهل الغاب، إضافة إلى أجزاء من طريق حلب-اللاذقية الدولي.

ورصد “المرصد السوري” اليوم، انشاء نقطة عسكرية بالقرب من بلدة بسنقول الواقعة على ذات الطريق المعروف بـ “M4”.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 38، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان و الزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي :(عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب.