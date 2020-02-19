المرصد السوري لحقوق الانسان:القوات التركية تنسحب من قرى جديدة بريف تل تمر الشمالى

عمدت القوات التركية إلى إخلاء مواقع جديدة في ريف بلدة تل تمر، بعد أسبوع من انسحابها من مناطق عدة هناك. وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري إن القوات التركية انسحبت اليوم الأربعاء من قرى هراس والسودة والمناجير والشبلية. وعمدوا إلى إحراق مقراتهم قبيل الانسحاب، دون معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن أسباب الانسحاب.

وكان المرصد السوري ذكر يوم الأربعاء 12 من الشهر الجاري، أن القوات التركية انسحبت من مواقعها في قرى (حليوة وجاموس وعريشة ومحمودية والسودة والسعيد وخربة جمو الواقعة في منطقة تل تمر – أبو رأسين “زركان”)، فيما رجحت مصادر أن القرى تلك لم تكن ضمن المخطط التركي في الأساس، كما توجه قسم من القوات المنسحبة إلى بلدة تل حلف الواقعة غرب مدينة سري كانييه (رأس العين) على بعد 3 كلم عنها.

المصدر:قناة الكوفية