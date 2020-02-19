الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها في مناطق “نبع السلام” وتحتجز مواطنا لطلب فدية مقابله

لا تزال الفصائل الموالية لتركيا تمارس أبشع الانتهاكات بحق المدنيين ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً شمال شرق سوريا بفعل عملية “نبع السلام”، حيث رصد “المرصد السوري” إفراج الفصائل الموالية لتركيا عن مواطن احتجزته لمدة شهر بغرض الابتزاز والفدية المالية، وذلك بعد عودته إلى مدينة رأس العين. وأفرجت تلك الفصائل عنه بعد أن حصلت على مبلغ يقدر بـ10 آلاف دولار أمريكي.

ورصد “المرصد السوري” في 30 يناير/كانون الثاني الفائت، سرقة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا 20 رأس من الأغنام لأحد المواطنين في قرية الأمير الواقعة على الطريق الدولي M4 شمال الرقة.

ورصد “المرصد السوري”، في 29 يناير/كانون الثاني الفائت، اعتقال عناصر من “فرقة الحمزة” عددا من عناصر الشرطة الموالية لتركيا في مدينة رأس العين، ردا على قيام عناصر الشرطة بضرب وإهانة أحد عناصر “فرقة الحمزة”، حيث هاجمت مقر الشرطة وسيطرت عليه وجردت العناصر من أسلحتهم.