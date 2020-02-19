الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها في مناطق “نبع السلام” وتحتجز مواطنا لطلب فدية مقابله

19 فبراير,2020
أقل من دقيقة
بأمر من جنود أتراك.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل مقاتلا في إحدى تشكيلاتها يطالب "الضامن" التركي بتحمل مسؤولياته تجاه إدلب (صورة ارشيفية)

لا تزال الفصائل الموالية لتركيا تمارس أبشع الانتهاكات بحق المدنيين ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً شمال شرق سوريا بفعل عملية “نبع السلام”، حيث رصد “المرصد السوري” إفراج الفصائل الموالية لتركيا عن مواطن احتجزته لمدة شهر بغرض الابتزاز والفدية المالية، وذلك بعد عودته إلى مدينة رأس العين. وأفرجت تلك الفصائل عنه بعد أن حصلت على مبلغ يقدر بـ10 آلاف دولار أمريكي.
ورصد “المرصد السوري” في 30 يناير/كانون الثاني الفائت، سرقة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا 20 رأس من الأغنام لأحد المواطنين في قرية الأمير الواقعة على الطريق الدولي M4 شمال الرقة. 
ورصد “المرصد السوري”، في 29 يناير/كانون الثاني الفائت، اعتقال عناصر من “فرقة الحمزة” عددا من عناصر الشرطة الموالية لتركيا في مدينة رأس العين، ردا على قيام عناصر الشرطة بضرب وإهانة أحد عناصر “فرقة الحمزة”، حيث هاجمت مقر الشرطة وسيطرت عليه وجردت العناصر من أسلحتهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

19 فبراير,2020

تزامنا مع قصف تركي على مواقع قوات النظام في ريف إدلب.. الفصائل تقصف ريف اللاذقية.. والدفاعات الجوية في الساحل تتصدى

القصف المدفعي من قبل القوات التركية علي قرية شوارقة بريف حلب الشمالي
19 فبراير,2020

القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرية “تل جيجان” ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب 

19 فبراير,2020

القوات التركية تنشئ نقطة عسكرية في منطقة استراتيجية تشرف على جبل الزاوية وسهل الغاب

19 فبراير,2020

استمرارا للانفلات الأمني في محافظة درعا.. مسلحون مجهولون يغتالون محاميا 