القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرية “تل جيجان” ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرية تل جيجان الواقعة في منطقة الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 فبراير/شباط، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على قرى تل مضيق وتل جيجان وحليصة وبينه، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.