تزامنا مع قصف تركي على مواقع قوات النظام في ريف إدلب.. الفصائل تقصف ريف اللاذقية.. والدفاعات الجوية في الساحل تتصدى

19 فبراير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد رجل وزوجته، اليوم، في قصف جوي نفذته الطائرات الحربية الروسية على بلدة معارة النعسان بريف إدلب.
كما استهدفت الفصائل بـ4 صواريخ شديدة الانفجار مواقع قوات النظام في ريف اللاذقية بالقرب من القاعدة الروسية “حميميم”، حيث تصدت الدفاعات الجوية لعدة أهداف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة. ويأتي ذلك في ظل توتر العلاقات الروسية- التركية فيما يخص إدلب.
وفي سياق ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل تجمعات قوات النظام في مدينة سراقب والنيرب بريف إدلب.  
على صعيد متصل، تواصل الطائرات الحربية قصفها منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بعدة غارات بلدة محمبل وقميناس ومناطق واقعة على طريق “M4” بريف إدلب، إضافة إلى مناطق في ريف حلب الغربي.
وبذلك، يرتفع عدد الغارات من الطائرات الحربية الروسية إلى 112، استهدفت خلالها محيط الأتارب وكفر نوران وأطراف دارة عزة ومحيط بالا وأطراف السحارة وتقاد بريف حلب الغربي، ومنطف ودير سنبل وأطراف معارة النعسان والركايا بريف إدلب.
كما ارتفع عدد غارات طائرات النظام الحربية إلى 23، استهدفت مناطق في ريف حلب وإدلب.
كان “المرصد السوري” رصد قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية، صباح اليوم، على مناطق سيطرة قوات النظام بمحاور غرب مدينة حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

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